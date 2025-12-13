Assine
UE pede ao Irã que liberte a Nobel da Paz 2023, Narges Mohammadi

13/12/2025 14:25

A União Europeia (UE) pediu, neste sábado (13), a libertação da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2023, Narges Mohammadi, detida pelas forças de segurança iranianas juntamente com pelo menos outros oito ativistas.

Bruxelas qualificou como "profundamente preocupantes" as detenções ocorridas na sexta-feira (12) na cidade oriental de Mashhad.

"A UE pede às autoridades iranianas que libertem a senhora Mohammadi, tendo também em conta o seu delicado estado de saúde, assim como todas as pessoas detidas injustamente enquanto exerciam sua liberdade de expressão", declarou Anouar El Anouni, porta-voz da diplomacia europeia.

Mohammadi, de 53 anos, detida pela última vez em novembro de 2021, passou grande parte da última década atrás das grades.

A ganhadora do Prêmio Novel obteve uma autorização de saída temporária por motivos de saúde em dezembro de 2024, devido a problemas relacionados aos pulmões e outras complicações.

Na sexta-feira, ela foi detida novamente, juntamente com outros oito ativistas, durante uma cerimônia em homenagem ao advogado Khosrow Alikordi, encontrado morto em seu escritório na semana passada, segundo informou sua fundação.

