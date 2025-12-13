Assine
Internacional

Israel diz que matou um oficial militar do Hamas com bombardeio em Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/12/2025 14:25

Israel afirmou, neste sábado (13), ter matado um funcionário de alto escalão do braço armado do movimento islamista palestino Hamas em um bombardeio na Faixa de Gaza. 

"Em resposta à detonação de um dispositivo explosivo pelo Hamas que feriu nossas forças hoje (...), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz ordenaram a eliminação do terrorista Raad Saad", disseram em um comunicado conjunto. 

O Exército israelense o descreveu como "um dos arquitetos" do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

lma-raz/jsa/eg/sag/aa

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

