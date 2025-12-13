Assine
Internacional

Um dos presos libertados por Belarus é americano

AFP
AFP
Repórter
13/12/2025 13:51

Um dos mais de 100 prisioneiros libertados por Belarus neste sábado (13) é americano, disse um funcionário à AFP. 

As autoridades de Minsk libertaram 123 prisioneiros neste sábado, pouco depois de um enviado dos Estados Unidos em visita ao país declarar que Washington havia suspendido as sanções ao potássio bielorrusso. 

Essa fonte americana, falando sob condição de anonimato, classificou a libertação dos prisioneiros como "mais uma prova da liderança do presidente Trump" e um "marco significativo nas relações entre Estados Unidos e Belarus". 

O funcionário agradeceu à Lituânia, aliada dos EUA, pela assistência na libertação desse grupo de prisioneiros, que incluía a líder da oposição Maria Kolesnikova e o co-vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2022, Ales Bialiatsky.

