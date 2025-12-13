Visita de Messi a estádio na Índia termina com tumulto entre torcedores

A visita de Lionel Messi neste sábado (13) a um estádio em Calcutá, na Índia, terminou com a saída antecipada do astro argentino e tumultos causados por espectadores que denunciaram uma fraude por parte dos organizadores do evento, cujo chefe foi detido pela polícia.

Em viagem à Índia, onde é idolatrado, Messi foi recebido no estádio Salt Lake por milhares de pessoas que gritavam seu nome e vestiam a camisa da seleção argentina.

Mas a expectativa logo se transformou em frustração, com os presentes se sentindo enganados com a breve duração do evento, o que deu início aos incidentes.

Segundo a imprensa local, o astro de 38 anos deu uma volta olímpica no campo acenando para a multidão e, em seguida, deixou imediatamente o estádio, embora estivesse programado que ele participaria de um jogo exibição.

A ira de alguns torcedores, muitos dos quais pagaram mais de US$ 100 (R$ 540 na cotação atual), explodiu.

Assentos foram arrancados das arquibancadas e atirados no gramado, além de garrafas de água. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a invadir o campo.

"Ver Messi era um sonho. Mas não tive a oportunidade de vê-lo devido à desorganização no estádio", lamentou Nabin Chatterjee, um empresário de 37 anos, em entrevista à AFP.

"Vim com o meu filho para ver o Messi, não políticos", reclamou Ajay Shah, citado pela agência de notícias indiana PTI.

Segundo Shah, enquanto ele não pôde ver o ídolo, policiais e militares que trabalhavam na segurança "faziam 'selfies'" com o jogador.

- Chefe da organização é detido -

As autoridades tomaram medidas contra a organização do evento.

A chefe de governo de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, se disse "comovida" com a desorganização.

"Apresento minhas sinceras desculpas a Lionel Messi, bem como a todos os amantes do esporte e seus fãs, pelo infeliz incidente", escreveu Banerjee em sua conta de X, acrescentando que uma investigação foi iniciada.

Um oficial da polícia estadual, Javed Shamim, anunciou que "o chefe da organização" havia sido detido. Ele não forneceu mais detalhes, mas acrescentou que as autoridades vão providenciar maneiras de os organizadores reembolsarem as pessoas que comprara ingressos para o evento.

A Federação de Futebol da Índia (AIFF) publicou um comunicado para ressaltar que não participou da "organização, planejamento e execução" do evento.

"Além disso, os detalhes do evento não foram comunicados à AIFF, tampouco foi solicitada nenhuma autorização à federação", acrescenta a nota.

Antes da chegada de Messi ao estádio Salt Lake, foi inaugurada em Calcutá uma estátua de 21 metros do craque argentino levantando o troféu da Copa do Mundo.

O camisa 10, junto com seus companheiros de Inter Miami Rodrigo de Paul e Luis Suárez, deve continuar sua viagem à Índia em Hyderabad, Mumbai e Nova Delhi. De acordo com a imprensa local, Messi deverá se encontrar com o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, durante sua estadia na capital.

"A Índia é uma nação apaixonada pelo futebol e espero conhecer uma nova geração de fãs enquanto compartilho o amor que tenho por esse lindo esporte", disse o argentino em um comunicado antes de sua visita.

