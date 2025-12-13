Assine
Internacional

Camboja anuncia suspensão de todas as passagens de fronteira com Tailândia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/12/2025 08:53

O Camboja suspendeu todas as passagens de fronteira com a Tailândia neste sábado (13), em decorrência de um conflito entre os dois países, anunciou o Ministério do Interior. 

"O Governo Real do Camboja decidiu suspender completamente todas as entradas e saídas nas passagens de fronteira entre o Camboja e a Tailândia", uma ordem que entrou em vigor imediatamente e permanecerá em vigor "até novo aviso", afirmou o ministério em comunicado.

suy/sjc/ceg/jvb/hgs/aa

