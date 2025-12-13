Assine
Enchentes na Indonésia deixaram mais de 1.000 mortos

Repórter
13/12/2025 08:41

O número de mortos pelas enchentes e deslizamentos de terra na Indonésia chegou a 1.003, com 218 pessoas ainda desaparecidas, anunciou neste sábado (13) a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNBP). 

As enchentes, que atingiram as províncias de Sumatra do Norte, Sumatra Ocidental e Aceh há duas semanas, também deixaram mais de 5.400 feridos. 

Além disso, 1,2 milhão de pessoas desabrigadas permanecem em abrigos temporários, informou a agência em seu site. 

Indonésia, Malásia e Tailândia, no sudeste asiático, e o Sri Lanka, no sul, foram atingidos neste mês por fortes tempestades tropicais e pela monção, que provocaram deslizamentos de terra e enchentes repentinas.

Esta é uma das piores catástrofes ocorridas recentemente em Sumatra e Aceh, na sua parte mais ocidental, que também foi atingida pelo tsunami de 2004. 

O custo da reconstrução pode chegar a quase 52 bilhões de rúpias (cerca de R$ 16,7 bilhões).

O governo indonésio foi criticado por não declarar estado de catástrofe natural, medida que teria acelerado os esforços de resgate e melhorado a coordenação. Jacarta também se recusou a solicitar ajuda internacional, ao contrário do Sri Lanka. 

Neste sábado, o presidente indonésio, Prabowo Subianto, visitou novamente as províncias afetadas e afirmou que as equipes continuam trabalhando para reabrir as estradas que levam às áreas mais isoladas.

"Devido às condições naturais e físicas, houve pequenos atrasos, mas inspecionei todos os locais de evacuação: estão em boas condições, os serviços prestados são adequados e o abastecimento de alimentos é suficiente", declarou o presidente na base aérea de Soewondo, após visitar Langkat, no norte de Sumatra.

