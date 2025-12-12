Assine
Internacional

Camboja acusa Tailândia de novos bombardeios, apesar de trégua anunciada por Trump

12/12/2025 22:05

O governo do Camboja denunciou neste sábado (13, data local) que a Tailândia continua bombardeando seu território, horas depois de o presidente americano Donald Trump anunciar que os dois países do Sudeste Asiático haviam concordado com uma trégua em seus enfrentamentos fronteiriços.

"Em 13 de dezembro de 2025, o Exército tailandês utilizou dois aviões de combate F-16 para lançar sete bombas" sobre vários alvos, informou o Ministério da Defesa cambojano em uma publicação na rede social X.

"Os aviões militares tailandeses ainda não pararam de bombardear", acrescentou a pasta.

Tópicos relacionados:

camboja conflito diplomacia tailandia

