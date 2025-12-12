Juiz da Bolívia condena ex-presidente Arce a 5 meses de prisão preventiva

Um juiz da Bolívia determinou nesta sexta-feira (12) a prisão preventiva do ex-presidente de esquerda Luis Arce em um presídio de La Paz por cinco meses, enquanto o Ministério Público investiga sua suposta participação em um caso de corrupção.

Arce, um economista de 62 anos, foi detido na quarta-feira após deixar o poder em 8 de novembro, encerrando uma era de 20 anos de governos socialistas iniciados pelo líder indígena Evo Morales.

Arce é acusado dos crimes de "descumprimento de deveres" e "conduta antieconômica".

Segundo o Ministério Público boliviano, quando era ministro da Economia do governo de Morales (2006-2019), Arce autorizou transferências de dinheiro público para contas de dirigentes camponeses para o desenvolvimento de projetos agrícolas que ficaram inacabados.

"O senhor Luis Alberto Arce Catacora deverá se defender com uma medida extrema de prisão preventiva [...] pelo período de cinco meses", determinou o juiz Elmer Laura, durante a audiência virtual que durou quase seis horas.

Agora, ele deverá permanecer pelo menos até maio de 2026 no presídio de San Pedro, destinado a presos comuns, no centro de La Paz, durante a investigação.

O juiz impôs uma medida mais severa que a solicitada pelo Ministério Público, que havia pedido três meses de prisão preventiva.

Arce acompanhou a audiência a partir de um escritório em uma unidade policial em La Paz, onde passou as duas últimas noites desde a sua detenção.

"Sou absolutamente inocente das acusações que estão sendo lançadas de forma leviana por motivos claramente políticos", afirmou o ex-presidente.

Ele também afirmou ser vítima de "perseguição" do governo de centro-direita de Rodrigo Paz.

O Ministério Público investiga Arce por supostos desvios de recursos públicos por meio do fundo estatal para o desenvolvimento dos povos originários, conhecido como Fondioc, que foi fechado em 2015 devido a irregularidades.

O advogado de Arce pediu ao juiz que seu cliente respondesse ao processo em liberdade. Ele alegou a idade avançada e o diagnóstico de câncer linfático do ex-presidente.

