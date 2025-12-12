Nantes é goleado na visita ao Angers (4-1) e segue na zona de rebaixamento do Francês
Na primeira partida sob o comando do técnico Ahmed Kantari, o Nantes exibiu suas deficiências habituais e sofreu uma dura derrota para o Angers (4-1) na noite desta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 16ª rodada da Ligue 1.
Com essa goleada, o Nantes permanece na 17ª posição, com 11 pontos, a mesma pontuação do lanterna Metz, e passará o recesso de inverno na zona de rebaixamento, independentemente dos outros resultados deste fim de semana.
O Angers, por sua vez, sobe provisoriamente para a primeira metade da tabela, ocupando a 9ª posição, com 22 pontos.
No início da partida disputada no estádio Raymond-Kopa, o zagueiro Tylel Tati protagonizou um lance infeliz ao tocar a bola com a mão na área e o pênalti foi marcado para o Angers. Himad Abdelli converteu chutando no ângulo superior do goleiro Anthony Lopes (16').
O segundo gol veio na segunda etapa, com uma jogada individual de Sidiki Cherif, que se livrou dos marcadores e finalizou com um disparo preciso, sem chances para Lopes (60').
Fabien Centonze diminuiu para o Nantes (81'), mas a reação parou por aí.
O imparável Abdelli originou o terceiro gol do Angers, com um chute potente que Lopes só conseguiu desviar para os pés de Harouna Djibirin, que mandou para o fundo da rede praticamente garantindo a vitória (87'). Lilian Raolisoa, que havia começado o jogo no banco, ainda marcou o quarto nos últimos instantes (90'+4).
--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Angers - Nantes 4 - 1
- Sábado:
(13h00) Rennes - Brest
(15h00) Metz - PSG
(17h05) Paris FC - Toulouse
- Domingo:
(11h00) Lyon - Le Havre
(13h15) Auxerre - Lille
Strasbourg - Lorient
Lens - Nice
(16h45) Olympique de Marselha - Monaco
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13
2. PSG 33 15 10 3 2 32 12 20
3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5
6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1
7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0
8. Strasbourg 22 15 7 1 7 25 20 5
9. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1
10. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2
11. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4
12. Nice 17 15 5 2 8 19 27 -8
13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9
14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5
15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8
16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10
17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14
18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19
