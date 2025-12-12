Assine
Internacional

Nantes é goleado na visita ao Angers (4-1) e segue na zona de rebaixamento do Francês

12/12/2025 20:41

Na primeira partida sob o comando do técnico Ahmed Kantari, o Nantes exibiu suas deficiências habituais e sofreu uma dura derrota para o Angers (4-1) na noite desta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 16ª rodada da Ligue 1. 

Com essa goleada, o Nantes permanece na 17ª posição, com 11 pontos, a mesma pontuação do lanterna Metz, e passará o recesso de inverno na zona de rebaixamento, independentemente dos outros resultados deste fim de semana. 

O Angers, por sua vez, sobe provisoriamente para a primeira metade da tabela, ocupando a 9ª posição, com 22 pontos. 

No início da partida disputada no estádio Raymond-Kopa, o zagueiro Tylel Tati protagonizou um lance infeliz ao tocar a bola com a mão na área e o pênalti foi marcado para o Angers. Himad Abdelli converteu chutando no ângulo superior do goleiro Anthony Lopes (16'). 

O segundo gol veio na segunda etapa, com uma jogada individual de Sidiki Cherif, que se livrou dos marcadores e finalizou com um disparo preciso, sem chances para Lopes (60').

Fabien Centonze diminuiu para o Nantes (81'), mas a reação parou por aí.  

O imparável Abdelli originou o terceiro gol do Angers, com um chute potente que Lopes só conseguiu desviar para os pés de Harouna Djibirin, que mandou para o fundo da rede praticamente garantindo a vitória (87'). Lilian Raolisoa, que havia começado o jogo no banco, ainda marcou o quarto nos últimos instantes (90'+4).

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - Nantes 4 - 1

- Sábado:

(13h00) Rennes - Brest

(15h00) Metz - PSG

(17h05) Paris FC - Toulouse

- Domingo:

(11h00) Lyon - Le Havre

(13h15) Auxerre - Lille

Strasbourg - Lorient

Lens - Nice

(16h45) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. PSG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Strasbourg 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

10. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

11. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

12. Nice 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19

