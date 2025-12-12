Wall Street fecha no vermelho, preocupada com setor de tecnologia

Wall Street fechou em forte queda nesta sexta-feira (12), pressionada pelo retorno de temores sobre a rentabilidade de algumas grandes empresas de inteligência artificial (IA).

O Nasdaq, voltado para o setor de tecnologia, recuou 1,69%. O Dow Jones perdeu 0,51% e o índice amplo S&P 500 caiu 1,07%, depois de ambos terem alcançado novos recordes no fechamento da véspera.

“O setor de IA gera tanto entusiasmo que o menor sinal de preocupação corre o risco de criar volatilidade no mercado”, comentou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Nesta sexta-feira, foi a Broadcom, especialista em chips eletrônicos, que abalou Wall Street, apesar de apresentar resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre.

As declarações do diretor executivo do grupo, Hock Tan, que assegurou que a empresa conta com uma carteira de pedidos estimada em US$ 73 bilhões (R$ 395,56 bilhões) para seus produtos dedicados à IA, deixaram tensos os investidores, que esperavam mais.

A ação caiu 11,43%, para os US$ 359,93, o que representa uma perda de cerca de US$ 200 bilhões (R$ 1,08 trilhão) em valor de mercado. No dia anterior, a gigante da computação em nuvem Oracle (que perdeu 4,58%, aos US$ 189,74, ao fechamento desta sexta) foi duramente castigada após apresentar resultados considerados decepcionantes. O grupo se endividou profundamente para se posicionar como um dos líderes em infraestrutura para IA.

“Os relatórios financeiros de muitas empresas vinculadas à IA se tornaram eventos-chave para o mercado”, acrescentou Urbanowicz.

No plano macroeconômico, após a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) nesta semana, o mercado americano aguardava, agora, novos dados para refinar suas expectativas sobre a futura política monetária.

Na próxima semana, serão divulgados novos números sobre a inflação e o emprego, incluindo a taxa de desemprego referente ao mês de novembro.

