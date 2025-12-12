Flamengo enfrenta Pyramids, de Mostafa Zico, em busca de vaga na final do Intercontinental

Em busca de uma vaga na final da Copa Intercontinental, onde enfrentaria o PSG, o Flamengo vai encontrar no sábado (13), no Catar, o egípcio Pyramids, cujo lateral tem um nome bastante familiar: Mostafa Zico, batizado assim em homenagem ao maior ídolo do time carioca.

Historiadores lembram que a chegada da televisão aos lares brasileiros nas décadas de 1970 e 1980 coincidiu com a era do Flamengo de Zico e de outros craques como Júnior, Adílio e Leandro.

Essa equipe atingiu o auge em 1981, quando venceu a primeira Libertadores para o Flamengo e a única Copa Intercontinental do clube, contra o Liverpool.

Esses êxitos permitiram ao Flamengo conquistar milhões de torcedores, não só no Brasil, mas também em todo o mundo.

A magia de Zico, integrante da histórica seleção brasileira de 1982, comandada pelo técnico Telê Santana, transcendeu fronteiras e chegou até o Egito.

- 'Zico é meu modelo' -

Na cidade mediterrânea de Alexandria, um egípcio fã de Zico incutiu a paixão pelo futebol e pelo craque brasileiro em seus dois filhos, Mohamed e Mostafa, que ficaram conhecidos como "Mohamed Zico" e "Mostafa Zico".

O irmão mais velho joga pelo Haras El Hodood, de Alexandria, enquanto o mais novo, que também passou pelas categorias de base do mesmo clube, é atualmente uma das estrelas do Pyramids FC, time sediado no Novo Cairo e próximo adversário do Flamengo no sábado, em Al Rayyan.

As duas equipes, campeãs da Liga dos Campeões da África e da Copa Libertadores, respectivamente, almejam enfrentar o PSG, atual campeão europeu, na final em 17 de dezembro.

"Zico é meu modelo como jogador. Assisti aos vídeos dele. Ele é o meu favorito. Meu pai falava muito dele", explicou o egípcio de 28 anos em entrevista ao portal GE.

Diferentemente de Zico, que jogava como meio-campista ofensivo, Mostafa geralmente atua como ponta esquerda, posição em que aproveita suas habilidades no drible e seus cruzamentos precisos e chutes de longa distância.

Nesta temporada, ele marcou 7 gols em 19 partidas, um deles na vitória da primeira rodada da Copa Intercontinental contra o Auckland City.

Jogar contra o Flamengo, que derrotou o Cruz Azul do México por 2 a 1 no 'Dérbi das Américas' na quarta-feira, será uma das partidas mais importantes de sua carreira.

"É um grande jogo. Vamos tentar vencer, vamos dar o nosso melhor", comentou o jogador.

Ele também espera trocar camisas com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, atual craque do Flamengo e que veste a camisa 10, número que Zico imortalizou no clube rubro-negro.

- Filipe Luís elogia Pyramids -

O Pyramids, fundado em 2008, encara esta partida como a mais importante de sua história.

"Pode não ser a maior competição do mundo, mas é talvez o maior jogo da história do Pyramids. Estamos falando de Flamengo e PSG [numa hipotética final]", disse o técnico do clube egípcio, o croata Krunoslav Jurcic.

Enquanto isso, o recém-sagrado campeão brasileiro aguarda o possível retorno do atacante Pedro, que está afastado desde novembro devido a uma fratura no antebraço direito.

Seu treinador Filipe Luís, que comanda um dos elencos mais caros das Américas, alertou contra o excesso de confiança.

"O Pyramids é um time muito bem organizado. Defendem muito bem. É muito difícil furar suas linhas. Eles conseguem correr por muito tempo. Nunca se cansam", destacou o técnico brasileiro.

Prováveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortíz, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta - Jorge Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Pyramids: El Shenawy - Chibi, Galal, Samy, Mohamed Hamdi - Lasheen, Touré, Zalaka, Mostafa Zico - Ewerton, Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.

prb/app/raa/aam/rpr