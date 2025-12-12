Aeronaves dos EUA voaram perto da Venezuela nas últimas semanas

Aviões de combate, bombardeiros e drones de vigilância americanos voaram perto do litoral venezuelano nas últimas semanas, segundo uma análise da AFP, em meio a crescentes temores de uma intervenção armada no país sul-americano.

Washington enviou em agosto uma frota de navios de guerra ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas.

Desde o início de setembro, o Exército americano matou pelo menos 87 supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico Oriental em mais de 20 ataques contra embarcações.

O aumento da presença militar americana elevou a tensão na região.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou Washington de utilizar o combate ao tráfico de drogas como pretexto para estacionar na região um contingente militar que, na realidade, o que busca é derrubá-lo e se apoderar das enormes reservas de petróleo do país.

Segundo dados do site de monitoramento Flightradar24 analisados pela AFP, dois aviões F/A-18 da Marinha americana sobrevoaram o golfo da Venezuela durante mais de 40 minutos na terça-feira, chegando a pouco mais de 35 quilômetros da costa.

Nesse mesmo dia, um drone de vigilância de longo alcance realizou repetidas passagens durante várias horas ao longo de um trecho de 800 quilômetros do Mar do Caribe.

Na sexta-feira pela manhã houve outro voo de drones a grande altitude na mesma região.

Além disso, entre o fim de outubro e o final de novembro, ocorreram cinco voos de bombardeiros B-1 e B-52 e dois voos de aeronaves F/A-18 a 40 quilômetros da costa venezuelana.

lam-ys/wd/acb/dga/rpr