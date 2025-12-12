Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Tailândia e Camboja concordaram em pôr fim a combates

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/12/2025 15:19

compartilhe

SIGA

Os primeiros-ministros da Tailândia e do Camboja concordaram em pôr fim aos combates após dias de confrontos mortais na fronteira, afirmou nesta sexta-feira (12) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma ligação com ambos os líderes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Eles concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite e retornar ao acordo de paz original alcançado comigo, e com eles, com a ajuda do grande primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim”, escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência a um acordo obtido em outubro.

bur-ube/ph/db/dga/ic/yr

Tópicos relacionados:

camboja conflito diplomacia eua tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay