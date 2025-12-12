Assine
Internacional

Espanha pede que UE mantenha veto à venda de carros com motor à combustão a partir de 2035

12/12/2025 14:55

A Espanha instou a União Europeia (UE) a manter a proibição, a partir de 2035, para a venda de automóveis novos equipados com motores à combustão, enquanto Bruxelas se prepara para flexibilizar a medida diante da pressão de vários Estados-membros.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, anunciará na próxima terça-feira (16) sua decisão sobre a revisão da proibição. Países como Alemanha e Itália fazem campanha por uma mudança significativa.

Outro grupo, formado por França, países nórdicos e Espanha, defende manter o objetivo para não prejudicar montadoras que já realizaram investimentos substanciais na transição para veículos totalmente elétricos.

O governo espanhol alertou a presidente da Comissão Eurpeia, Ursula von der Leyen, em uma carta em inglês enviada na quinta-feira e obtida pela AFP nesta sexta.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que "qualquer flexibilização adicional [da medida] poderia atrasar de forma considerável os investimentos para modernizar [o setor automotivo], ao reduzir a demanda por veículos elétricos, o que afetaria diretamente a competitividade da indústria automotiva e dos fabricantes de componentes".

Há meses, as montadoras europeias pedem mais "flexibilidade" na transição para os veículos 100% elétricos, alegando enfrentar forte concorrência de suas concorrentes chinesas e uma demanda por carros elétricos no continente abaixo do esperado.

