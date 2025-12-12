Messi vai inaugurar estátua de 21 metros de altura em sua homenagem na Índia

O astro argentino Lionel Messi vai inaugurar uma estátua de 21 metros de altura em sua homenagem na Índia no sábado (13), marcando o início de uma turnê de três dias que gera grande expectativa neste país do sul da Ásia.

A escultura de ferro, instalada em Calcutá, retrata Messi erguendo o troféu da Copa do Mundo. No entanto, por motivos de segurança, o craque da seleção da Argentina e do Inter Miami fará a inauguração de maneira remota, em vez de pessoalmente.

O atacante de 38 anos está embarcando em uma turnê denominada GOAT (Greatest of All Time, ou Melhor de Todos os Tempos), que o levará a quatro cidades indianas e poderá incluir um encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Em Calcutá, no leste da Índia, foi montada uma área para fãs com uma réplica em tamanho natural de Messi sentado em um trono. O local também recria a casa do jogador em Miami, com manequins de seus familiares.

Poder ver seu ídolo será "um sonho realizado", diz Samir Nandy. "Lendas não são forjadas apenas pelo sucesso. É a sua resiliência que me fez acreditar nele", explica este apaixonado por futebol, de 64 anos.

O principal escultor da estátua, Monti Paul, disse que concluiu seu trabalho em 40 dias. "É um motivo de orgulho erguer uma estátua de Messi. É a estátua mais alta que já fiz", afirmou.

Messi, que se encontrará com estrelas de Bollywood e do críquete em Kolkata, disse que é uma honra visitar o país.

"A Índia é um país muito especial, e tenho ótimas lembranças da minha passagem por lá, há 14 anos: os fãs foram fantásticos", disse o ex-jogador do Barcelona em um comunicado oficial.

"A Índia é uma nação apaixonada por futebol, e estou ansioso para conhecer uma nova geração de fãs e compartilhar meu amor por esse esporte maravilhoso", acrescentou.

Depois de Kolkata, onde disputará uma breve partida amistosa, o capitão da seleção argentina viajará para Hyderabad, Mumbai e Nova Délhi.

Informações publicadas pela imprensa sugerem um encontro com Modi durante sua estadia na capital indiana.

Messi conquistou seu segundo prêmio consecutivo de Jogador Mais Valioso (MVP) da Major League Soccer (MLS) esta semana, após liderar o Inter Miami ao título da MLS e ser o artilheiro da competição.

O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain será o capitão da seleção argentina na defesa do título mundial no próximo ano, na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, após a conquista do tricampeonato no Catar, em 2022.

