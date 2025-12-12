Assine
Mohammed Ben Sulayem é reeleito presidente da Federação Internacional de Automobilismo

12/12/2025 13:45

O atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, dos Emirados Árabes Unidos, permanecerá no comando da entidade que rege o automobilismo mundial até pelo menos 2029, após as eleições realizadas nesta sexta-feira (12), nas quais foi o único candidato. 

O dirigente de 64 anos, que sucedeu ao francês Jean Todt em 2021, foi reeleito apesar de um mandato marcado por controvérsias e tensões, incluindo aquelas relacionadas ao próprio processo eleitoral, mas também pela melhoria das finanças da instituição. 

"Estou comprometido em continuar trabalhando pela FIA, pelo automobilismo, pela mobilidade e pelos nossos clubes membros em todas as regiões do mundo", declarou o emiradense, 14 vezes campeão do Campeonato de Rali do Oriente Médio, em um comunicado. 

Durante seu primeiro mandato, ele concentrou sua campanha na modernização da FIA e no aumento da transparência. Além disso, prometeu uma auditoria externa da governança da instituição, assim como uma revisão de suas finanças. 

Durante sua gestão, o órgão que governa, entre outras categorias, a Fórmula 1, o Campeonato Mundial de Rali (WRC) e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), passou de um déficit de US$ 28 milhões (cerca de R$ 151,7 milhões na cotação atual) em 2021 para um lucro de US$ 5,5 milhões (R$ 29,8 milhões) em 2024.

"Se me perguntarem o que eu teria feito de diferente, eu diria: nada. Eu não teria chegado tão longe sem superar esses desafios, esses ataques...", respondeu ele no início de dezembro a vários meios de comunicação, incluindo a AFP.

