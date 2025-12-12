Assine
BBVA e OpenAI firmam aliança para implementar IA nas finanças

AF
AFP
Repórter
12/12/2025 12:59

O BBVA e a gigante americana OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciaram nesta sexta-feira (12) um "acordo estratégico" para acelerar a implantação generalizada da inteligência artificial no grupo bancário espanhol.

O acordo, cujo custo não foi revelado, "visa criar um assistente conversacional e inteligente capaz de acompanhar as pessoas em suas atividades financeiras diárias", afirmou o BBVA, cujos mais de 120.000 funcionários terão à sua disposição o ChatGPT Enterprise.

Esta implementação generalizada no segundo maior banco espanhol surge após um período de teste com 11.000 funcionários, 80% dos quais afirmaram ter economizado "em média três horas por semana em tarefas rotineiras".

Trata-se de "uma das maiores implementações empresariais de IA generativa no setor de serviços financeiros", comemorou a OpenAI em um comunicado, que atualmente afirma ter mais de um milhão de clientes profissionais, incluindo empresas.

rbj/mig/al/eg/jmo/aa

Tópicos relacionados:

bancos espanha ia

