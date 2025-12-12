Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Erdogan pede a Putin um cessar-fogo limitado aos setores de energia e portos na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/12/2025 12:23

compartilhe

SIGA

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira (12) ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, um cessar-fogo nos ataques à infraestrutura energética e aos portos ucranianos, informou a Presidência turca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

À margem de uma cúpula no Turcomenistão, Erdogan, que mantém laços estreitos com a Ucrânia e a Rússia, "sugeriu que um cessar-fogo limitado, com foco em instalações energéticas e portos, seria benéfico", afirmou seu gabinete em comunicado. 

A Ucrânia tem sido alvo de bombardeios russos quase diários que afetam todo o seu território desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou, em fevereiro de 2022. A Rússia tem como alvo principal instalações energéticas, sistemas ferroviários, áreas residenciais e outras infraestruturas. 

A Turquia, membro da Otan, sediou negociações entre Kiev e Moscou três vezes este ano, mas nenhum progresso significativo foi alcançado.

burs-fo/hmw/meb/eg/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia russia turquia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay