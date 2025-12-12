Rei Charles III falará sobre experiência com câncer na televisão

O rei britânico Charles III, que lida com o câncer há quase dois anos, falará nesta sexta-feira (12) sobre seu tratamento em uma mensagem televisionada, gravada previamente, para uma campanha que arrecada fundos para pesquisas sobre a doença.

"O rei destacará a importância dos programas de detecção do câncer para permitir um diagnóstico precoce e refletirá sobre seu próprio processo de recuperação", anunciou o Palácio de Buckingham.

A mensagem pré-gravada, que será exibida às 20h00 locais no Channel 4, deve apoiar uma campanha conjunta do canal de televisão e da organização Cancer Research UK, chamada Stand Up To Cancer.

A exibição da mensagem, de duração não especificada, será seguida por uma transmissão ao vivo a partir de uma unidade de tratamento de câncer de um hospital em Cambridge, acrescentou o Palácio de Buckingham.

A mensagem do soberano britânico, de 77 anos, foi gravada durante a última semana de novembro, em sua residência de Clarence House, em Londres.

Charles III anunciou seu câncer em fevereiro de 2024, cuja natureza não foi revelada. A doença foi descoberta durante uma operação de próstata, o que fez o monarca interromper suas atividades públicas durante algumas semanas.

O rei britânico retomou as obrigações em abril do mesmo ano, quando seus médicos disseram estar "muito animados com o seu progresso", e desde então, ele segue em tratamento.

O diagnóstico da doença é "importante e às vezes, assustador", reconheceu o soberano em uma mensagem de agradecimento às organizações beneficentes britânicas, em abril deste ano.

- Mil casos de câncer por dia -

Charles III acrescentou que, no Reino Unido, são diagnosticados mais de mil novos casos de câncer por dia, cerca de 390 mil por ano.

"Mas, como alguém que também faz parte desta estatística, posso garantir que também pode ser uma experiência que destaca o melhor da humanidade", afirmou.

O anúncio do câncer de Charles III pôs fim ao tabu na realeza britânica, cujos monarcas historicamente permaneciam em silêncio sobre seu estado de saúde.

O soberano britânico intensificou suas atividades há aproximadamente um ano, com várias visitas de Estado organizadas no Reino Unido, e viagens ao Canadá e ao Vaticano.

O rei foi hospitalizado brevemente em março de 2025 após sofrer "efeitos colaterais" de seu tratamento contra o câncer.

Charles III celebrou, em 14 de novembro, seu aniversário de 77 anos com uma viagem a Gales, mostrando determinação ao assumir plenamente suas funções.

O monarca cumpriu neste ano um número recorde de compromissos desde a sua chegada ao trono em 2022, segundo o jornal Daily Express.

O rei, o mais velho monarca britânico a ser coroado, aos 73 anos, "ama seu trabalho e isso é o que o mantém em pé", disse a rainha Camilla durante a sua visita a Roma em abril.

