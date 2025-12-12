Plano dos EUA contempla adesão da Ucrânia à UE em 2027

O plano de paz dos Estados Unidos para pôr fim à guerra russo-ucraniana inclui a adesão de Kiev à União Europeia, com efeito a partir de janeiro de 2027, disse à AFP nesta sexta-feira (12) um funcionário de alto escalão familiarizado com o assunto.

"Está estipulado, mas é uma questão de negociação, e os americanos são favoráveis", disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato.

