Pedro Sánchez considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA na costa da Venezuela

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em entrevista publicada nesta sexta-feira (12), classificou os ataques dos Estados Unidos contra supostas embarcações do tráfico de drogas perto da costa venezuelana como "extrajudiciais" e "inaceitáveis".

Desde setembro, os Estados Unidos têm mobilizado uma força militar significativa no Caribe sob o pretexto de combater as redes de tráfico na Venezuela, que Washington alega estarem ligadas ao governo de Nicolás Maduro.

Os ataques a embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas deixaram pelo menos 87 mortos.

"Na minha opinião, essas operações extrajudiciais são inaceitáveis porque minam o direito internacional", afirmou Sánchez em entrevista publicada no semanário italiano L'Espresso.

"Questionar o direito internacional é, mais uma vez, preocupante", insistiu o líder socialista espanhol. Ele também afirmou que essas operações alimentam as críticas à "inconsistência do Ocidente em relação aos seus dois pesos e duas medidas".

"Precisamos encontrar caminhos para o diálogo e uma solução pacífica para esta crise", acrescentou.

