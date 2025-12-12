Assine
Internacional

Pedro Sánchez considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA na costa da Venezuela

AFP
AFP
12/12/2025 10:01

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em entrevista publicada nesta sexta-feira (12), classificou os ataques dos Estados Unidos contra supostas embarcações do tráfico de drogas perto da costa venezuelana como "extrajudiciais" e "inaceitáveis". 

Desde setembro, os Estados Unidos têm mobilizado uma força militar significativa no Caribe sob o pretexto de combater as redes de tráfico na Venezuela, que Washington alega estarem ligadas ao governo de Nicolás Maduro. 

Os ataques a embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas deixaram pelo menos 87 mortos. 

"Na minha opinião, essas operações extrajudiciais são inaceitáveis porque minam o direito internacional", afirmou Sánchez em entrevista publicada no semanário italiano L'Espresso. 

"Questionar o direito internacional é, mais uma vez, preocupante", insistiu o líder socialista espanhol. Ele também afirmou que essas operações alimentam as críticas à "inconsistência do Ocidente em relação aos seus dois pesos e duas medidas". 

"Precisamos encontrar caminhos para o diálogo e uma solução pacífica para esta crise", acrescentou.

