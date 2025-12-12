Alemanha acusa Rússia de ataques cibernéticos para prejudicar segurança aérea e eleições

A Alemanha identificou duas operações cibernéticas russas com o objetivo de perturbar a segurança aérea e interferir nas eleições gerais de fevereiro, anunciou nesta sexta-feira (12) o Ministério das Relações Exteriores, que convocou o embaixador de Moscou.

Em uma coletiva de imprensa, um porta-voz do ministério alemão atribuiu um "ataque cibernético contra a segurança aérea alemã em agosto de 2024" ao grupo russo APT28 e afirmou ainda que "a Rússia, por meio da campanha Storm 1516, buscou influenciar e desestabilizar as últimas eleições federais".

A AFP tentou, sem sucesso, entrar em contato com a embaixada russa em Berlim para obter comentários.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que Berlim poderia "adotar uma série de contramedidas para fazer a Rússia pagar por suas ações híbridas, em estreita coordenação com seus parceiros europeus".

O governo alemão poderia apoiar "novas sanções individuais contra atores híbridos em nível europeu", acrescentou o porta-voz, sem fornecer mais detalhes.

Os governos europeus estão em alerta máximo devido a supostas atividades de espionagem russa, voos de drones de vigilância, atos de sabotagem, assim como ataques cibernéticos e campanhas de desinformação.

A Alemanha é o segundo maior contribuinte de ajuda à Ucrânia em sua luta contra a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, e acusou Moscou de realizar "ataques híbridos", incluindo os voos de drones relatados em diversos aeroportos europeus nos últimos meses.

