Rei Charles III falará sobre o câncer em pronunciamento televisionado

Uma mensagem em vídeo do rei Charles III, diagnosticado com câncer há quase dois anos, será transmitida nesta sexta-feira (12) à noite no Reino Unido durante um programa de arrecadação de fundos para a doença, informou a agência de notícias britânica PA.

Segundo a PA, o monarca de 77 anos, que luta contra um câncer de natureza não especificada e está em tratamento, deverá atualizar as informações sobre seu estado de saúde.

Sua mensagem pré-gravada, que será exibida às 20h00 (horário local, 17h00 em Brasília) no Channel 4, apoiará uma campanha conjunta do canal de televisão e da Cancer Research UK chamada "Stand Up To Cancer" ("Enfrente o Câncer", em tradução livre).

Segundo a agência britânica, Charles III enfatizará a importância dos programas de detecção para o diagnóstico precoce.

A mensagem do monarca britânico foi gravada na última semana de novembro em sua residência, Clarence House, em Londres.

O rei anunciou em fevereiro de 2024 que tinha câncer, descoberto durante uma operação de próstata, e suspendeu seus compromissos públicos por algumas semanas.

O monarca retomou suas funções em abril do mesmo ano, quando seus médicos se declararam "muito encorajados por seu progresso" e desde então vem recebendo tratamento.

Charles III celebrou seu 77º aniversário em 14 de novembro com uma viagem ao País de Gales, demonstrando sua determinação em assumir plenamente suas responsabilidades apesar do câncer.

