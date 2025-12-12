Enchentes na Indonésia ameaçam orangotangos que já estão à beira da extinção

Um grupo de pesquisadores alertou, nesta sexta-feira (12), que as enchentes na Indonésia podem ter sérias consequências para uma espécie de orangotango que já está à beira da extinção na ilha de Sumatra.

Desde o final de novembro, o noroeste da ilha tem sido atingido por inundações devastadoras que deixaram quase 1.000 mortos e mais de 220 desaparecidos, segundo dados divulgados pelas autoridades na quinta-feira.

Sumatra abriga uma espécie muito rara de orangotango, o orangotango-de-tapanuli, descrito pela primeira vez em 2017, com menos de 800 indivíduos restantes na natureza.

Os pesquisadores analisaram imagens de satélite dos danos causados pelas enchentes, particularmente em uma das três áreas de Sumatra que abrigava 581 primatas dessa espécie.

Em seguida, elaboraram um artigo, ainda em versão preliminar e consultado pela AFP, no qual chegam a comparar as inundações a uma "perturbação de nível capaz de causar a extinção" dos orangotangos-de-tapanuli.

No entanto, o artigo ainda está em fase inicial: precisa ser pré-publicado nos próximos dias e ainda não passou por revisão de pares.

"Acreditamos que entre 6% e 11% dos orangotangos [que viviam lá] provavelmente morreram", disse o biólogo Erik Meijaard à AFP, enfatizando a vulnerabilidade da espécie.

Pesquisadores afirmaram já ter encontrado um orangotango morto na região e temem que lama, árvores e água tenham arrastado tanto os animais selvagens quanto seus habitats e fontes de alimento. Acredita-se que quase 9% da área estudada tenha sido destruída.

Estudos científicos indicam que as mudanças climáticas estão levando a eventos de chuva mais intensos, já que a atmosfera, ao ser aquecida, retém mais umidade. Além disso, o aumento da temperatura dos oceanos pode exacerbar as tempestades.

Ambientalistas, especialistas e o governo indonésio também apontam o desmatamento como um dos fatores que contribuem para as enchentes repentinas e os deslizamentos de terra que ocorreram em Sumatra.

