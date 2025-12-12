Assine
Drones ucranianos deixam 7 feridos em prédio residencial na Rússia

12/12/2025 06:17

Sete pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em um ataque noturno com drones ucranianos na cidade russa de Tver, cerca de 180 quilômetros a noroeste de Moscou, informaram as autoridades nesta sexta-feira (12). 

"Em Tver, estamos lidando com as consequências da queda de destroços de um drone em um prédio residencial", escreveu o governador regional interino Vitaly Korolev na plataforma de mensagens Telegram. 

Segundo o oficial, "seis adultos e uma criança" ficaram feridos no ataque e cerca de 20 moradores tiveram que ser retirados devido aos danos causados ao prédio. 

A agência de notícias oficial TASS informou que os destroços do drone causaram um incêndio em um apartamento e quebraram as janelas de outros.

A Ucrânia tem sido alvo de bombardeios russos quase diários que afetam todo o seu território desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou, em fevereiro de 2022. Kiev, por sua vez, realiza ataques com drones regularmente na Rússia e afirma que seus principais alvos são infraestruturas militares e energéticas. 

Na quinta-feira, Moscou anunciou ter derrubado mais de 300 drones ucranianos durante a noite, em um dos ataques mais intensos já realizados por Kiev, que afetou centenas de voos na capital russa.

