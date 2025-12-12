Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/12/2025 00:11

compartilhe

SIGA

A Casa Branca informou nesta quinta-feira que a grande quantidade da apertos de mão trocados por Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A porta-voz de Trump Karoline Leavitt repetiu a resposta que deu meses atrás, depois que o presidente, 79, apareceu com um hematoma camuflado com maquiagem no dorso da mesma mão.

"Sobre os curativos, também demos uma explicação. No passado, o presidente estava constantemente trocando apertos de mão. Ele também toma aspirina diariamente, algo que seus exames físicos já apontaram no passado, o que pode contribuir para o hematoma que vocês veem", explicou Karoline.

Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do seu antecessor Joe Biden.

aue/ph/jgc/msp/mlm/mvl/nn/lb

Tópicos relacionados:

eua governo saude trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay