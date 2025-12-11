Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump centraliza regulação da inteligência artificial nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 23:35

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou um decreto nesta quinta-feira (11) com o qual busca centralizar as regulações à inteligência artificial e impedir que os 50 estados possam fazê-lo por sua conta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A IA feita nos Estados Unidos "não terá sucesso se não houver uma única fonte de aprovação ou desaprovação. Não pode haver 50 fontes distintas", disse Trump, que defende um enfoque desregulamentado para esta tecnologia.

O decreto visa que a IA opere dentro de um único marco legal de caráter nacional, disse Will Scharf, chefe de pessoal da Casa Branca.

Trump defendeu que, na corrida tecnológica com a China, "estamos muto mais avançados". E acrescentou: "Só haverá um vencedor aqui, provavelmente serão os Estados Unidos ou a China e, agora mesmo, estamos ganhando."

O decreto chega depois que o Congresso se negou, em duas ocasiões, a votar a favor de permitir a anulação das leis estaduais sobre a IA. Mas, em teoria, uma ordem executiva não prevalece sobre a legislatura de um estado.

A ideia de impedir os estados de regularem a inteligência artificial foi promovida por David Sacks, conselheiro para temas de inteligência artificial e criptomoedas de Trump. Ela conta com o apoio dos principais atores do sector, incluindo o chefe da OpenAI, Sam Altman, e o diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang.

Trump tem buscado colocar os Estados Unidos na vanguarda da corrida global para desenvolver e controlar ferramentas de IA. 

Contudo, a Casa Branca enfrenta um profundo ceticismo no Congresso, onde muitos democratas e alguns membros de seu próprio partido, o Republicano, desconfiam dos possíveis danos econômicos e sociais dessa tecnologia.

aue-arp/jgc/lb/nn/rpr

Tópicos relacionados:

eua governo ia politica regulamentacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay