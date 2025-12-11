Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk comparece perante tribunal dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 22:11

compartilhe

SIGA

O homem acusado de matar o ativista político de direita Charlie Kirk compareceu pessoalmente pela primeira vez nesta quinta-feira (11) perante um tribunal dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tyler Robinson mostrou-se tranquilo enquanto os advogados discutiam questões processuais em torno do que é esperado como um dos julgamentos mais acompanhados pelos americanos.

O jovem, de 22 anos, usava uma camisa clara e gravata no tribunal de Utah. Em uma audiência anterior, o juiz determinou que Robinson não era obrigado a se apresentar na corte com uniforme penitenciário.

O assassinato de Kirk, atingido por um disparo no campus de uma universidade de Utah, gerou uma onda de indignação entre os conservadores e ameaças de uma ofensiva contra a "esquerda radical" por parte do presidente Donald Trump.

Após buscas intensas das autoridades, Robinson foi preso no dia seguinte ao assassinato de 10 de setembro, quando sua família o persuadiu a se entregar porque o reconhecerem em fotografias difundidas pelos investigadores.

O acusado pode ser condenado à pena de morte se for declarado culpado do assassinato.

As autoridades dizem que Robinson atirou contra Kirk do telhado de um prédio do outro lado do campus da Universidade do Vale de Utah pelas opiniões do influente ativista.

As autoridades citaram mensagens de texto trocadas entre Robinson e seu companheiro de quarto, a quem descrevem como uma "pessoa do sexo masculino que estava em processo de transição de gênero".

Na conversa, seu companheiro, que não foi identificado, perguntou a Robinson por que tinha matado Kirk. "Já estava farto de seu ódio", teria escrito Robinson. "Há ódios com os quais não se pode negociar".

Kirk, pai de dois filhos, utilizou sua audiência nas redes TikTok, Instagram e YouTube para gerar apoio a seus argumentos conservadores, que incluíam uma forte crítica ao movimento pelos direitos das pessoas transgênero.

hg/msp/mlm/cr/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

crime eua homicidio justica midia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay