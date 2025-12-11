Líderes Lyon, Midtjylland e Aston Villa vencem na Liga Europa

O Lyon, que derrotou o clube holandês Go Ahead Eagles por 2 a 1 nesta quinta-feira (11), pela sexta rodada, consolidando sua primeira posição na Liga Europa e garantindo ao menos uma vaga nos playoffs.

No Groupama Stadium, o time francês abriu o placar logo aos 4 minutos com um gol do português Afonso Moreira, após um passe do inglês Tyler Morton.

O Go Ahead empatou em seguida, num erro do Lyon. Corentin Tolisso dominou mal uma bola que veio com força do goleiro Rémy Descamps, e Milan Smit aproveitou a oportunidade para marcar (6').

Mas o Lyon rapidamente recuperou a vantagem com um gol do tcheco Pavel Sulc, que aproveitou uma rebatida do goleiro Jari de Busser após um chute de Ainsley Maitland-Niles (11').

A noite também foi positiva para os outros líderes, o dinamarquês Midtjylland e o inglês Aston Villa, que venceram o belga Genk (1 a 0) e o suíço Basel (2 a 1), respectivamente.

Na Suíça, Evann Guessand marcou o primeiro gol para o Villa aos 12 minutos, mas os anfitriões empataram quando Flavius Daniliuc desviou de cabeça uma cobrança de falta de Xherdan Shaqiri, superando o goleiro Marco Bizot, que hesitou na jogada (34').

Youri Tielemans fez o gol da vitória com um chute de fora da área no início do segundo tempo, garantindo o quinto triunfo da equipe de Unai Emery em seis jogos desta fase de liga do torneio.

Em grande fase, o time inglês venceu 14 dos últimos 16 jogos em todas as competições.

Estou feliz e sabíamos antes da partida das dificuldades que enfrentaríamos hoje", disse Emery à TNT Sports.

"Depois dos últimos jogos, foram muitas batalhas. Batalhas brilhantes para nós, depois da nossa vitória contra o Arsenal, não é fácil se recuperar", disse o técnico do Aston Villa.

O Lyon tem 15 pontos com dois jogos ainda a serem disputados e está à frente do Midtjylland e do Villa graças ao saldo de gols superior.

Atrás desse trio de líderes, Betis (4º), Freiburg (5º), Ferencváros (6º), Braga (7º) e Porto (8º) também venceram suas partidas.

A Roma, que derrotou o Celtic por 3 a 0 fora de casa, subiu para a 10ª posição, um ponto atrás dos oito primeiros colocados, que se classificam diretamente para as oitavas de final.

Na parte inferior da tabela, o Nice, que sofreu mais uma derrota e continua na última posição ainda sem pontuar, está matematicamente eliminado.

--- Resultados da 6ª rodada da fase de liga da Liga Europa:

Quinta-feira, 11 de dezembro:

Panathinaïkos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE) 0 - 0

FCSB (ROM) - Feyenoord (HOL) 4 - 3

Celta de Vigo (ESP) - Bologna (ITA) 1 - 2

Freiburg (ALE) - RB Salzburg (AUT) 1 - 0

Lyon (FRA) - Go Ahead Eagles (HOL) 2 - 1

Basel (SUI) - Aston Villa (ING) 1 - 2

Brann Bergen (NOR) - Fenerbahçe (TUR) 0 - 4

Porto (POR) - Malmö (SWE) 2 - 1

Celtic (SCO) - Roma (ITA) 0 - 3

Ludogorets (BUL) - Paok (GRE) 3 - 3

Stuttgart (ALE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) 4 - 1

Young Boys (SUI) - Lille (FRA) 1 - 0

Sturm Graz (AUT) - Estrela Vermelha (SRB) 0 - 1

Nice (FRA) - Sporting Braga (POR) 0 - 1

Dinamo Zagreb (CRO) - Betis (ESP) 1 - 3

Ferencváros (HUN) - Glasgow Rangers (SCO) 2 - 1

FC Utrecht (HOL) - Nottingham Forest (ING) 1 - 2

Midtjylland (DIN) - Genk (BEL) 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 15 6 5 0 1 13 3 10

2. Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5 8

3. Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4 6

4. Betis 14 6 4 2 0 11 4 7

5. Freiburg 14 6 4 2 0 9 3 6

6. Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6 5

7. Sporting de Braga 13 6 4 1 1 10 5 5

8. Porto 13 6 4 1 1 9 5 4

9. Stuttgart 12 6 4 0 2 12 5 7

10. Roma 12 6 4 0 2 10 5 5

11. Nottingham 11 6 3 2 1 11 6 5

12. Fenerbahçe SK 11 6 3 2 1 9 5 4

13. Bologna 11 6 3 2 1 9 5 4

14. Viktoria Pílsen 10 6 2 4 0 6 2 4

15. Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7 2

16. Genk 10 6 3 1 2 7 6 1

17. Estrela Vermelha 10 6 3 1 2 5 5 0

18. PAOK 9 6 2 3 1 13 10 3

19. Celta Vigo 9 6 3 0 3 12 9 3

20. Lille 9 6 3 0 3 10 7 3

21. Young Boys 9 6 3 0 3 8 12 -4

22. Brann Bergen 8 6 2 2 2 6 7 -1

23. Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14 -3

24. Celtic de Glasgow 7 6 2 1 3 7 11 -4

25. Dinamo Zagreb 7 6 2 1 3 8 13 -5

26. Basel 6 6 2 0 4 8 9 -1

27. FC Steaua 6 6 2 0 4 7 11 -4

28. Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11 -6

29. Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8 -4

30. Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13 -6

31. Salzburg 3 6 1 0 5 5 11 -6

32. FC Utrecht 1 6 0 1 5 3 9 -6

33. Glasgow Rangers 1 6 0 1 5 3 11 -8

34. Malmö FF 1 6 0 1 5 3 12 -9

35. Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18 -16

36. Nice 0 6 0 0 6 4 13 -9

Obs: As oito melhores equipes se classificam para as oitavas de final. Os clubes classificados entre a 9ª e a 24ª posição disputarão os playoffs. Os clubes classificados entre a 25ª e a 36ª posição serão eliminados.

