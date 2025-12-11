Assine
Maduro denuncia 'pirataria naval criminosa' após apreensão de petroleiro por EUA

AFP
Repórter
11/12/2025 20:47

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, classificou, nesta quinta-feira (11), como ato de "pirataria naval criminosa" a apreensão por parte dos Estados Unidos de um navio carregado de petróleo venezuelano e denunciou o "sequestro" de seus tripulantes.

"Sequestraram os tripulantes, roubaram o barco e inauguraram uma nova era, a era da pirataria naval criminosa no Caribe", disse Maduro em um ato presidencial.

O mandatário venezuelano indicou que deu instruções para tomar as "devidas ações legais, diplomáticas" em todas as instâncias. "A Venezuela assegurará todos os seus navios para garantir o livre comércio do seu petróleo com o mundo", afirmou.

