EUA anuncia que mais de 10 mil imigrantes foram detidos em Los Angeles desde junho

Mais de 10 mil imigrantes em situação irregular foram detidos em Los Angeles desde o início, em junho, das operações nesta cidade do oeste dos Estados Unidos, informou o governo do presidente Donald Trump nesta quinta-feira (11).

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump tem promovido uma onda maciça de deportações, uma de suas promessas de campanha.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirmou em comunicado que as detenções em Los Angeles ocorreram apesar da "violência dos agitadores e da demonização por parte de políticos de cidades-santuário".

Diversas cidades nos Estados Unidos são chamadas de "santuário" por adotarem normas que impedem a polícia local de colaborar com agentes federais na captura de imigrantes em situação irregular.

As operações migratórias em Los Angeles desencadearam uma onda de protestos, o que levou Trump a enviar a Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais, medida criticada por políticos locais e pelo governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

Um juiz federal ordenou na quarta-feira (10) a retirada dos militares que ainda patrulhavam as ruas da megalópole californiana.

Trump acusa governadores democratas de não colaborarem com seus esforços para conter o que ele chama de "invasão".

O condado de Los Angeles declarou estado de emergência por causa das operações, uma medida normalmente aplicada em casos de desastres naturais.

Defensores dos imigrantes denunciam que os agentes atuam mascarados e buscam diretamente pessoas que falam espanhol ou que aparentam ser latinas.

