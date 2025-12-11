Temporal provoca apagão e caos aéreo em São Paulo

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e dezenas de voos foram cancelados nesta quinta-feira (11) em São Paulo, um dia depois de uma forte tempestade atingir a cidade, informaram as autoridades.

São Paulo foi atingida na quarta-feira por um ciclone com ventos de mais de 90 quilômetros por hora, de acordo com comunicado do governo do estado de São Paulo.

O temporal deixou mais de dois milhões de pessoas sem energia, dos quais 1,2 milhão ainda não haviam recuperado o serviço quase 24 horas depois.

"O evento climático causou danos severos à infraestrutura elétrica", afirmou em nota a concessionária Enel, que classificou o vendaval como "histórico".

Os ventos sopraram por 12 horas e derrubaram pelo menos 231 árvores, indicou a prefeitura de São Paulo.

O governo estadual exigiu que a Enel apresente um plano para enfrentar esse tipo de situação de emergência, enquanto cresce a indignação por imagens de televisão que mostraram o estacionamento da companhia repleto de veículos de intervenção em plena crise.

Os ventos fortes também provocaram centenas de cancelamentos de voos desde a quarta-feira, gerando caos nos dois aeroportos de São Paulo, entre os mais movimentados da América Latina, segundo a imprensa local.

A Aena, órgão que administra o aeroporto de Congonhas, informou em comunicado que, nesta quinta-feira, foram cancelados 39 pousos e 28 decolagens.

