Jason Collins, ex-jogador da NBA, diz estar lutando contra câncer cerebral

Jason Collins, o ex-jogador da NBA que se tornou o primeiro homem abertamente gay a jogar em uma das principais ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos, revelou nesta quinta-feira (11) que está lutando contra "uma das formas mais agressivas de câncer cerebral".

Collins, que havia revelado em um breve comunicado em setembro que estava recebendo tratamento para um tumor cerebral, disse em uma entrevista à ESPN que tem um glioblastoma em estágio 4.

"A doença se manifestou incrivelmente rápido", disse o ex-jogador de basquete de 47 anos, descrevendo os sintomas iniciais, que incluíam perda de memória e dificuldade de concentração, e que se agravaram em agosto.

"Eu tive sintomas estranhos como esses há uma ou duas semanas, mas, a menos que algo esteja realmente mal, eu simplesmente sigo em frente. Sou um atleta", disse Collins.

Ele explicou, no entanto, que uma tomografia computadorizada revelou a gravidade de sua doença, um glioblastoma multiforme que estava progredindo tão rapidamente que, segundo os médicos, poderia ter custado sua vida em questão de semanas.

Collins disse que, com o apoio de seu marido, Brunson Green, além de amigos e familiares, iniciou o tratamento, que incluiu medicação, seguida de radioterapia e quimioterapia.

Ela acrescentou que sua decisão de buscar terapias inovadoras — atualmente em uma clínica em Singapura — o fez lembrar da época em que decidiu assumir publicamente sua orientação sexual.

"Sinto que estou de volta àquela situação, em que posso ser a primeira pessoa a romper essa barreira", disse ele. "Não vamos ficar de braços cruzados e deixar que esse câncer me mate sem lutar com todas as minhas forças".

Collins lembrou que, quando sua avó foi diagnosticada com câncer de estômago em estágio 4, ela não gostava de ouvir a palavra "câncer".

"Não me importo se vocês disserem", afirmou o ex-jogador da NBA. "Eu tenho câncer, mas assim como minha avó lutou, eu também vou lutar".

