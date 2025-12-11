Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Apesar de lesão, Marrocos inclui Hakimi na lista de convocados para Copa Africana de Nações

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 16:01

compartilhe

SIGA

A seleção marroquina incluiu seu capitão, Achraf Hakimi, que está lesionado, na lista de 26 jogadores convocados nesta quinta-feira (11) para a Copa Africana de Nações, que será disputada de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O lateral de 27 anos torceu o tornozelo após sofrer uma falta do atacante colombiano Luis Díaz na partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique no mês passado, pela Liga dos Campeões da Uefa. 

"Esperamos que ele (Hakimi) esteja disponível para nossa primeira partida contra Comores", disse o técnico Walid Regragui após o sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em Washington, na última sexta-feira. 

O Marrocos, país anfitrião, vai enfrentar Comores no dia 21 de dezembro, em Rabat, na partida de abertura do torneio bienal do futebol africano.

Ainda se referindo a Hakimi, recentemente eleito Melhor Jogador Africano do Ano, Regragui acrescentou: "Ele está melhorando. Está evoluindo. Ele quer estar aqui (no Marrocos). Ele é o nosso líder, o nosso capitão".

A seleção marroquina está no Grupo A, juntamente com Comores, Mali e Zâmbia. 

Os vencedores e os segundos colocados de cada grupo se classificam automaticamente para a fase eliminatória, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados. 

Os 'Leões do Atlas' contarão com outras estrelas na Copa Africana de Nações, incluindo o goleiro Yassine Bounou, o lateral Noussair Mazraoui, o meio-campista Sofyan Amrabat e o atacante Youssef En-Nesyri. 

O Marrocos luta para conquistar o torneio pela segunda vez, após a vitória em 1976, edição que foi realizada na Etiópia e teve um formato de liga. 

Neste século, apenas três dos 13 países anfitriões da Copa Africana de Nações – Tunísia, Egito e Costa do Marfim – se sagraram campeões.

dl/mw/raa/mb/aam/mvv

Tópicos relacionados:

2025 fbl mar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay