Internacional

Trump está 'extremamente frustrado' com Ucrânia e Rússia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 16:01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "extremamente frustrado" com a Ucrânia e a Rússia, disse, nesta quinta-feira (11), a porta-voz da Casa Branca, em um momento de estagnação das negociações para encerrar o conflito.

"O presidente está extremamente frustrado com ambos os lados desta guerra", disse a porta-voz Karoline Leavitt. "Ele já não quer mais diálogos. Quer ação. Quer que esta guerra chegue ao fim", acrescentou.

aue-md/acb/val/mel/mvv/yr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

