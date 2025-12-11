Jogo Sabalenka-Kyrgios não pode ser comparado à 'Batalha dos Sexos' de 1973, diz Billie Jean King

A partida de exibição marcada para o dia 28 de dezembro, em Dubai, entre a número um do mundo, Aryna Sabalenka, e o australiano Nick Kyrgios não pode ser comparada à famosa "Batalha dos Sexos" que colocou Bobby Riggs frente a frente com Billie Jean King em 1973, afirmou a própria 'BJK' nesta quinta-feira (11).

"O único ponto em comum" com aquele jogo, que a americana venceu por 6-4, 6-3 e 6-3 diante de mais de 30 mil espectadores e dezenas de milhões de telespectadores, "é que um dos jogadores é um homem e o outro é uma mulher", declarou King em entrevista à BBC, emissora que transmitirá a partida entre Kyrgios e Sabalenka.

"De resto", a lenda do tênis americano, hoje com 82 anos, não vê semelhança entre as duas partidas, mesmo que os promotores do evento em Dubai também a tenham apelidado de "A Batalha dos Sexos".

"Nosso jogo foi sobre mudança social... o que não é o caso" do duelo entre Kyrgios e Sabalenka, insistiu Billie Jean King, observando que o circuito feminino está agora bem estabelecido e que a premiação para as mulheres aumentou significativamente desde a década de 1970.

"Espero que seja uma ótima partida e, claro, espero que Sabalenka vença. Mas simplesmente não é a mesma coisa". Em 1973, "eu sabia que tinha que vencê-lo (Riggs) em nome da mudança social. Eu tinha muitos motivos para vencer. Foi uma partida muito política", concluiu BJK.

As regras também serão diferentes, já que a metade da quadra de Sabalenka será 9% menor do que a de Kyrgios, cada jogador terá direito a apenas um saque e a partida será disputada em melhor de três sets.

"Enfrentei Bobby em uma partida melhor de três sets, jogada em uma quadra normal", disse Billie Jean King, referindo-se à sua partida de 1973.

"Eu disse a ele: 'Olha, ou eu jogo com você em condições normais, ou não jogo de jeito nenhum', e Bobby adorou isso", acrescentou.

Outra diferença significativa: a americana tinha 29 anos e Riggs tinha 55 na época da "Batalha dos Sexos", enquanto Sabalenka (27) e Kyrgios (30) ainda são jogadores em atividade, embora o australiano tenha disputado pouquíssimas partidas oficiais desde 2022, ano em que chegou à final de Wimbledon.

dga/jde/aam