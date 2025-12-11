Três torcedores do Rayo Vallecano são hospitalizados após ataque a dois ônibus na Polônia

Três torcedores do Rayo Vallecano foram hospitalizados após um ataque a dois ônibus que transportavam fãs do clube madrilenho para uma partida da Conference League na Polônia, nesta quinta-feira (11), informou a polícia local.

Segundo a versão policial, os dois ônibus que levavam os torcedores espanhóis foram bloqueados por dois carros em uma rodovia perto de Ostrow Mazowiecka, no leste da Polônia, na madrugada desta quinta.

Em seguida, "cerca de cinquenta pessoas, algumas delas mascaradas, saíram de uma floresta próxima. Houve um confronto", informou a polícia regional de Mazóvia na rede social X, acrescentando que a rápida intervenção policial evitou que a situação se agravasse.

No local, os serviços de emergência médica prestaram atendimento aos feridos, e três deles "foram levados para o hospital", indicou a mesma fonte, sem especificar a gravidade dos ferimentos.

De acordo com a imprensa polonesa, os ônibus transportavam torcedores do Rayo Vallecano que viajavam para Bialystok (no leste da Polônia) para assistir à partida contra o Jagiellonia na noite desta quinta-feira, jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Conference league (a terceira mais importante competição de clubes europeus).

A polícia também informou a prisão de sete pessoas por envolvimento no ataque. Durante a operação, os policiais apreenderam, entre outros itens, "balaclavas, cassetetes extensíveis, bastões de madeira e alicates de corte para metal".

