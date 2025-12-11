Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Congresso espanhol derruba possibilidade de novos orçamentos em 1º de janeiro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 14:37

compartilhe

SIGA

Os deputados espanhóis rejeitaram novamente, nesta quinta-feira (11), o plano de redução do déficit apresentado pelo governo de Pedro Sánchez para o período de 2026-2028, fechando assim as portas para a aprovação de novos orçamentos para o próximo ano antes do final de dezembro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Duas semanas após a rejeição inicial, 177 parlamentares votaram contra o plano, 166 a favor e 5 se abstiveram. O plano prevê uma redução do déficit público para 2,1% do PIB e um crescimento de 2,2% em 2026, representando mais um revés para o governo de esquerda, que detém minoria no Parlamento. 

O orçamento atual, que remonta a 2023, será prorrogado em 1º de janeiro pelo terceiro ano consecutivo, conforme permitido pela Constituição espanhola sob certas condições e na ausência de um acordo parlamentar.

O governo de esquerda pretende voltar a apresentar a proposta orçamentária no início do ano, embora não haja garantia de que será aprovada, ainda mais com semanas de atraso.

Apesar dessa situação, o país cresceu 3,5% em 2024 e o governo revisou recentemente sua previsão para 2025, elevando-a para 2,9%, mais que o dobro da média esperada para a zona do euro. 

Na prática, porém, a ausência de novos orçamentos desde 2023 deixa a quarta maior economia da zona do euro com pouca margem de manobra para lançar novas iniciativas e programas sociais.

rbj-mig/rs/al/mb/aa

Tópicos relacionados:

economia financas orcamento parlamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay