Mercosul se reunirá em 20 de dezembro para discutir acordo comercial com UE
Os presidentes do Mercosul se reunirão em 20 de dezembro em Foz do Iguaçu, onde esperam assinar o acordo de livre comércio com a União Europeia, anunciou o governo federal nesta quinta-feira (11).
O acordo comercial vem sendo negociado há décadas entre os dois blocos.
Diversos países europeus, incluindo a França, relutam em ratificar o acordo devido a potenciais perdas em seu setor agrícola.
A UE poderá finalizar o processo de ratificação nos próximos dias.
Os membros plenos do bloco sul-americano — Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai — estão prontos para assinar.
O pacto permitirá que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e licores para a América Latina. Em contrapartida, facilitará a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa.
"O acordo, como está, não é aceitável para nós", disse uma fonte diplomática francesa na segunda-feira durante uma reunião com jornalistas em Brasília.
A França exige medidas para garantir que todos os pesticidas proibidos na UE também sejam proibidos nos países do Mercosul.
A Itália, por sua vez, apoia o tratado. "Seria uma situação vantajosa para todos", disse um diplomata italiano durante a reunião de segunda-feira. Alemanha e Espanha também são favoráveis.
A cúpula de chefes de Estado do Mercosul será precedida por uma reunião de ministros das Relações Exteriores e da Economia em 19 de dezembro, também em Foz do Iguaçu, perto da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, conforme detalhado pelo governo federal em comunicado enviado a jornalistas nesta quinta-feira.
Se aprovado, o acordo UE-Mercosul criaria um mercado comum de 722 milhões de habitantes.
