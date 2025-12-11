Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin fala com Maduro e reafirma seu apoio à Venezuela ante crise com EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 13:06

compartilhe

SIGA

O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, por telefone nesta quinta-feira (11), ante a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vladimir Putin expressou solidariedade ao povo venezuelano e confirmou seu apoio à política do governo Maduro, que visa proteger os interesses e a soberania nacional diante da crescente pressão externa", afirmou o Kremlin em um resumo da conversa.

bur/dbh/mb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua russia venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay