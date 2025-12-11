Assine
Rússia afirma ter tomado Siversk, no leste da Ucrânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 12:55

A Rússia reivindicou, nesta quinta-feira (11), a captura de Siversk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, uma cidade que abre caminho para grandes cidades como Kramatorsk e Sloviansk. 

"A cidade de Siversk foi libertada", anunciou o chefe do Estado-Maior do Exército Russo, Valery Gerasimov, ao presidente Vladimir Putin, segundo declarações transmitidas pela televisão. 

O Exército russo está "avançando com confiança por toda a frente", afirmou Putin, agradecendo aos comandantes e soldados "pelo seu trabalho em combate".

O presidente russo havia dito em novembro que suas tropas estavam avançando em direção à cidade, que tinha uma população de cerca de 11.000 habitantes antes da ofensiva. 

Siversk está localizada a cerca de 30 quilômetros a leste de Kramatorsk e Sloviansk, as duas últimas grandes cidades ainda sob controle ucraniano no Donbass, uma região industrial e de mineração que as tropas russas buscam conquistar. 

No início deste mês, Moscou afirmou ter tomado Pokrovsk, um antigo centro de comunicações também localizado em Donetsk, mas Kiev alega que os combates ainda estão em curso na cidade.

Putin declarou que Moscou está preparada para continuar lutando para tomar o restante do território no leste da Ucrânia que reivindica como seu, caso Kiev não o ceda como parte de um acordo de paz. 

O leste da Ucrânia está devastado desde que a Rússia lançou sua ofensiva em fevereiro de 2022, com dezenas de milhares de mortos e milhões forçados a fugir de suas casas.

bur/cc/sag/mb/aa

