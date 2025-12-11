Assine
EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões pelo líder da gangue equatoriana Los Choneros

AFP
AFP
11/12/2025 12:55

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (11), uma recompensa de até 5 milhões de dólares (27,3 milhões de reais) por informações que levem à prisão de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, um dos líderes da gangue equatoriana Los Choneros. 

Bermúdez Cagua, conhecido como "Churrón", é acusado pelo Tribunal do Distrito Leste de Nova York de conspiração para importar e distribuir cocaína e de posse de armas de fogo para promover o tráfico de drogas. 

O líder de Los Choneros, José Adolfo Macías, conhecido como "Fito", um grupo criminoso ligado ao Cartel de Sinaloa, no México, foi extraditado e compareceu perante a Justiça americana em julho. 

Outro membro da liderança de Los Choneros, Darío Javier Peñafiel Nieto, conhecido como "Topo", também está sob custódia dos EUA. 

"Churrón" é o único dos três líderes de Los Choneros ainda foragido, e foi o primeiro a ser adicionado à lista de procurados do Programa de Recompensas por Narcotráfico (NRP) do Departamento de Estado, explicou o comunicado oficial. 

O secretário de Estado Marco Rubio designou Los Choneros como uma organização terrorista internacional em setembro, seguindo o exemplo do governo equatoriano, que o fez em janeiro de 2024, observou o comunicado.

