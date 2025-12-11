Assine
Cuba condena apreensão pelos EUA de petroleiro na costa venezuelana

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 12:45

Cuba expressou, nesta quinta-feira (11), sua "firme condenação" à apreensão feita pelos Estados Unidos de um navio-petroleiro em frente ao litoral da Venezuela, um de seus aliados na região, ao qual Havana disse fornecer "seu apoio absoluto". 

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela, uma operação que Caracas classificou como "roubo descarado" e um "ato de pirataria internacional".  

"Expressamos a mais firme condenação ao ataque ao navio-petroleiro venezuelano por forças militares dos Estados Unidos, ato de pirataria que evidencia uma escalada na agressão americana contra a Revolução Bolivariana", denunciou no X o primeiro-ministro de Cuba, Manuel Marrero. 

"Ratificamos nosso apoio absoluto à Pátria de Bolívar e Chávez", acrescentou o dirigente cubano, em referência ao libertador Simón Bolívar (1783-1830) e ao ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013), aliado de Havana. 

O navio-tanque foi utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo, apesar das sanções internacionais contra os dois países, detalhou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. 

Batizado de Skipper, transportava 1,1 milhão de barris de petróleo bruto sujeitos a sanções, segundo o site especializado MarineTraffic.  

Foi sancionado pelo Tesouro americano em 2022 por seus supostos vínculos com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e o Hezbollah. 

Segundo o jornal The Washington Post, a embarcação estava a caminho de Cuba para entregar petróleo. 

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela denunciou "um roubo descarado e um ato de pirataria internacional, anunciado publicamente pelo presidente dos Estados Unidos". 

Washington tem multiplicado as medidas, tanto econômicas como militares, para aumentar a pressão sobre o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro. 

Em uma entrevista recente ao site Politico, Trump estimou que os dias de Maduro à frente da Venezuela estavam "contados'. 

O governo americano deslocou um importante dispositivo militar no Caribe já há alguns meses sob o argumento de combater o narcotráfico. Mas a apreensão do petroleiro é algo inédito nesta crise.  

Os hidrocarbonetos são a principal fonte de renda da Venezuela. 

Por sua vez, Cuba, submetida ao embargo americano, encontra-se mergulhada em uma grave crise econômica, com uma acentuada escassez de divisas. O país sofre há dois anos uma grave falta de combustível, que afeta a vida econômica e a produção de eletricidade.

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua transporte venezuela

