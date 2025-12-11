EUA ordena mudança de tipografia oficial em movimento contra diversidade

A disputa ideológica nos Estados Unidos motivou a mudança na tipografia oficial do Departamento de Estado: o secretário Marco Rubio ordernou aos diplomatas que a fonte Calibri seja substituída pela Times New Roman, que considera mais "formal".

Segundo os principais meios de comunicação americanos, Rubio afirmou em uma nota interna aos funcionários que a mudança para a tipografia Calibri, determinada pelo governo do democrata Joe Biden em 2023, é um exemplo de políticas "ineficientes" em favor da diversidade.

"Retorno à tradição: exige-se Times New Roman em tamanho 14 para todos os documentos do Departamento", diz o assunto do memorando citado pela imprensa local.

"A tipografia molda como os documentos oficiais são percebidos em termos de coesão, profissionalismo e formalidade", e o retorno à fonte Times New Roman busca "restaurar a decência e o profissionalismo nos trabalhos escritos do Departamento", afirma o secretário de Estado no documento.

O governo anterior havia optado pela tipografia Calibri, considerada mais acessível que a Times New Roman para pessoas com dislexia ou deficiência visual, por suas letras de ângulos mais arredondados, sem traços decorativos nas extremidades e com maior espaçamento entre caracteres.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, o republicano Donald Trump tem liderado uma campanha contra programas que promovem diversidade, equidade e inclusão (DEI) e defende o desmantelamento de políticas que favorecem minorias raciais ou pessoas transgênero na sociedade americana.

Rubio assinalou no memorando que a mudança para a Calibri em 2023 "não conseguiu nada além de degradar a correspondência oficial do Departamento" de Estado.

