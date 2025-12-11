María Corina Machado reencontra filhos após mais de dois anos

A venezuelana premiada com o Nobel da Paz, María Corina Machado, relatou nesta quinta-feira(11) seu reencontro com os três filhos em Oslo, após mais de dois anos sem vê-los.

Depois de uma viagem secreta, a líder opositora de 58 anos chegou à capital norueguesa tarde demais para a cerimônia na quarta-feira de entrega do Prêmio Nobel da Paz, recebido por sua filha Ana Corina Sosa.

A crítica de Nicolás Maduro, que vive na clandestinidade desde agosto de 2024, reapareceu em público nesta quinta-feira pela primeira vez em quase um ano.

Ela acenou da varanda do hotel depois das 02h locais (22h em Brasília) e foi ovacionada. Questionada pela imprensa sobre suas primeiras horas em Oslo e o reencontro com os filhos, não escondeu a emoção.

"Não consegui dormir a noite, repassando uma e outra vez o instante em que vi meus filhos", afirmou em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

"Passei semanas pensando nessa possibilidade e a quem abraçaria primeiro. No fim, abracei os três ao mesmo tempo e foi um dos momentos espirituais mais extraordinários da minha vida", relatou.

Seus três filhos — Ana Corina, Henrique e Ricardo — vivem no exterior.

Na ausência da mãe, Ana Corina, de 34 anos, recebeu a medalha de ouro e o diploma do Nobel, um prêmio de 1,2 milhão de dólares (6,55 milhões de reais).

A última vez que Ana Corina tinha visto a mãe foi em dezembro de 2023, sete meses antes das eleições presidenciais na Venezuela, nas quais Maduro foi declarado vencedor apesar das denúncias de fraude feitas pela oposição.

