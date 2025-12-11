Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-ministro próximo ao premiê espanhol será julgado por corrupção

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 07:57

compartilhe

SIGA

O ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos, que foi braço direito do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e figura crucial na sua ascensão, será julgado por crimes de corrupção ao lado de um colaborador e um empresário, anunciou a Justiça nesta quinta-feira (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Determina-se a abertura de julgamento contra os acusados José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre e Víctor Gonzalo de Aldama Delgado" por suborno, tráfico de influências, peculato e prevaricação, entre outros crimes, informou o Supremo Tribunal em um comunicado.

Ábalos, atualmente deputado, é acusado no chamado "caso Koldo" (referência a Koldo García, colaborador de Ábalos), uma investigação também conhecida como a "trama das máscaras". 

A investigação envolve a suposta corrupção relacionada à atribuição irregular de contratos públicos durante a pandemia de covid-19.

O Supremo Tribunal, que assumiu o processo, é a instância judicial espanhola que tem competência no caso devido ao foro por prerrogativa de função de Ábalos como deputado.

Ábalos, para quem o Ministério Público pede 24 anos de prisão, foi colocado em prisão preventiva em novembro.

Ele também é suspeito em outros casos de corrupção que podem levá-lo ao banco dos réus.

Os casos, assim como os que envolvem o irmão e a esposa de Sánchez por suposto tráfico de influências, e algumas acusações de assédio sexual contra políticos socialistas, deixaram o líder socialista em sua posição mais frágil desde 2018, quando assumiu a presidência do Governo.

Ábalos, Koldo García e outro ex-dirigente socialista envolvido em casos de corrupção, Santos Cerdán, desempenharam papéis essenciais na ascensão de Sánchez à liderança socialista em 2017, após a organização de primárias, quando ele era considerado politicamente morto por muitos após uma primeira e breve etapa à frente do PSOE.

A aliança entre o grupo que passou a comandar o Partido Socialista aconteceu durante uma viagem de carro pela Espanha, razão pela qual a oposição se refere a eles, depreciativamente, como "clã do Peugeot".

al/mdm/pc/fp/jc

Tópicos relacionados:

corrupcao espanha justica politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay