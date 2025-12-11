Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia afirma que derrubou 287 drones ucranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 06:23

compartilhe

SIGA

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 287 drones ucranianos nas últimas horas, um dos números mais elevados para uma única noite em quase quatro anos de conflito. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre os drones "interceptados e abatidos" pela defesa aérea russa, 32 seguiam para Moscou, afirmou o ministério em um comunicado publicado no Telegram.

Os quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações, segundo a autoridade russa de aviação civil, a Rosaviatsia. O aeroporto Pulkovo, em São Petersburgo, informou que determinou o desvio de voos.

Na Ucrânia, o comandante da administração militar da região de Poltava afirmou que a Rússia atacou durante a noite instalações energéticas locais, ações que provocaram incêndios.

O diretor executivo da Naftogaz, operadora estatal de gás na Ucrânia, disse na semana passada à AFP que o país poderia enfrentar o inverno mais difícil desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Segundo ele, os ataques russos deste ano foram mais intensos e começaram mais cedo no período de frio, o que aumenta seu impacto.

bur-lb/tc/mas/jvb/fp

Tópicos relacionados:

conflito energia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay