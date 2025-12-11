Taiwan pretende manter produção dos semicondutores 'mais avançados' em seu território

Taiwan pretende manter a produção de seus semicondutores "mais avançados", que são "indispensáveis" para a indústria mundial, declarou à AFP o vice-ministro das Relações Exteriores, François Chih-chung Wu.

A ilha de governo democrático produz mais da metade dos semicondutores do mundo e, em sua maioria, são avançados, utilizados em todo tipo de equipamentos, de smartphones a centros de Inteligência Artificial.

A hegemonia que Taiwan detém no setor é considerada um "escudo" que a protege de uma invasão ou bloqueio da China, que considera a ilha parte de seu território.

Mas a ameaça de um ataque chinês contra Taiwan despertou temores de possíveis interrupções na cadeia mundial de suprimentos, o que aumentou a pressão para uma produção de mais semicondutores fora da ilha.

"Tentaremos manter a tecnologia mais avançada em Taiwan e assegurar que Taiwan continue com um papel indispensável no ecossistema dos semicondutores", declarou o vice-ministro.

"Acho que é a mesma lógica para todos os países, incluindo países que não enfrentam uma situação geopolítica tão complicada", acrescentou Wu.

