Bombardeio contra hospital em Mianmar deixa 31 mortos

Um bombardeio aéreo matou 31 pessoas em um hospital em Mianmar, informou uma fonte local, no momento em que a junta militar mantém uma ofensiva antes das eleições deste mês.

A junta intensificou os bombardeios desde o início da guerra civil em Mianmar, depois que os militares tomaram o poder em um golpe de Estado em 2021 que encerrou uma década de democracia no país.

Os militares convocaram eleições a partir de 28 de dezembro, mas os rebeldes prometeram impedir a votação nos territórios sob seu controle.

Um avião militar bombardeou na noite de quarta-feira o hospital geral de Mrauk-U, no estado de Rakhine (oeste), na fronteira com Bangladesh, informou o funcionário local Wai Hun Aung.

"A situação é terrível", declarou. "No momento, podemos confirmar que há 31 mortos e acreditamos que haverá mais mortes. Também há 68 feridos e haverá cada vez mais".

Não foi possível obter comentários de um porta-voz da junta militar.

