ONU alerta para impacto da guerra na Ucrânia sobre mulheres grávidas

10/12/2025 22:01

A guerra na Ucrânia coloca em risco as mulheres grávidas, e a mortalidade materna aumentou drasticamente, alertou nesta quarta-feira (10) o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, sigla em inglês).

Segundo o Fundo, o índice de mortalidade entre gestantes subiu cerca de 37% entre 2023 e 2024, ano completo mais recente com dados disponíveis.

Apesar da queda no número de nascimentos, a mortalidade materna passou de 18,9 para 25,9 mortes a cada 100 mil nascidos vivos no período.

"Nosso último levantamento mostra um agravamento acentuado da saúde materna em toda a Ucrânia, com mais mulheres sob risco de morrer e mais gestações que terminam em complicações potencialmente fatais", declarou Florence Bauer, diretora regional do fundo para a Europa Oriental e a Ásia Central, em comunicado. "Não são dados abstratos: são pessoas e famílias vivendo sob um estresse insuportável, e refletem um sistema de saúde sob ataque", acrescentou.

O UNFPA fez o alerta seis dias após um ataque atingir um hospital materno administrado pela agência em Kherson, sul da Ucrânia. Não houve registro de feridos.

Desde a invasão russa em 2022, mais de 80 centros de maternidade e de cuidados neonatais foram danificados ou destruídos, entre mais de 2.760 instalações de saúde afetadas em todo o país, segundo dados da agência da ONU.

Esses ataques a hospitais e o colapso de serviços essenciais "obrigam as mulheres a dar à luz em condições cada vez mais perigosas", destacou o fundo.

